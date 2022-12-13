Altındağ Belediyesi’nden satılık arsa

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Altındağ Belediyesi sınırları içerisinde; Hacettepe(İnönü), Necatibey (Kale) ve Battalgazi Mahallerinde bulunan Altındağ Belediyesi’ne ait taşınmazların; 2886 sayılı kanunun 45. maddesine göre açık arttırma suretiyle İhale satışı yapılacak. Hesaplanan diğer vergi ve harçlar ile tüm giderler peşin olarak tahsil edilecek.
İhale Sahibi: Altındağ Belediye Başkanlığı
İhale Tarihi: 28.12.2022
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