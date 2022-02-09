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Altındağ Çamlık’ta icradan satılık daire

Ankara ilçesi Altındağ’ın Çamlık Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. Altındağ Çamlık’ta icradan satılık dairenin muhammen bedeli 300 bin TL. İlk satış tarihi ise 5 Nisan 2022. Detaylar haberimizde:
Altındağ Çamlık’ta icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Çamlık Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor. 

Altındağ Çamlık’ta icradan satılık dairenin muhammen bedeli 300 bin TL. 

İlk satış tarihi ise 5 Nisan 2022.

2. Satış Günü : 10/05/2022 

Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

İlanın detayları için TIKLAYIN

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