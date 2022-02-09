Altındağ Çamlık’ta icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Çamlık Mahallesi’nde 3+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Altındağ Çamlık’ta icradan satılık dairenin muhammen bedeli 300 bin TL.
İlk satış tarihi ise 5 Nisan 2022.
2. Satış Günü : 10/05/2022
Satış Yeri : 1 Nolu Mezat Salonu
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
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