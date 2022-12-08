Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nde atıklar sanat eserine dönüşüyor

Ankara Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nde eski gazeteleri süs sepetlerine dönüştüren ev hanımları, hem aile bütçesine hem de geri dönüşüme katkı sağlamış oluyor.

Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nde yapılan bu çalışmalar sayesinde atık ürünler geri dönüşüme kazandırılıyor. Yapılan bu çalışmalarla birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünü yaptığı "Sıfır Atık Projesi" yürütülüyor.

Ankara Altındağ Halk Eğitim Merkezi’nde ev hanımları tarafından yapılan çalışmalarda, eski gazeteler çanta, şapka ve sepet gibi ürünlere dönüştürülüyor ve atıklar boşa gitmemiş oluyor. Geri dönüşüme yapmış oldukları bu katkıların ardından ürünlerini anlaşmalı firmalara satan ev hanımları, aile bütçelerine de destek sağlamış oluyor.

Ürünlerin nasıl yapıldığını anlatan Altındağ Halk Eğitim Merkezi Geri Dönüşüm Kursu Usta Öğreticisi Asuman Avil, kursta emek sarf eden insanların hem eğlendiklerini hem de para kazandıklarını aktardı.

ÜRÜNLER SAPASAĞLAM

Atık gazeteleri belli ölçüde kesip, şişlerle örme işlemi yaptıklarını dile getiren Avil, örme esnasında tutkal ve kalıp kullandıklarını belirtti. Yapılan bu işlem sayesinde ürünlerin daha sağlam olduğunu söyledi. Avil ürünlerini yaparken eskiden örülen sepetler gibi ördüklerini belirterek bir sepetin dört gazeteden oluştuğunu ve iki günde yapılabildiğini aktardı. Ürünler yapıldıktan sonra defalarca kez yıkanıp test edildiğini açıklayan Avil, sonucunda hiçbir bozulma olmadığına ve ürünlerin sağlam olduklarına dikkat çekti.

Altındağ Halk Eğitim kursiyerlerinden Dilara Altınkaynak yaptığı çalışmalar sayesinde hem atık maddeleri değerlendirdiğini hem de sattığı ürünlerle yeğenlerine destek olduğunu aktardı.

Altındağ Halk Eğitim Müdürü Cihan Yıldırım vatandaşların eski gazeteleri halk eğitime ulaştırmaları halinde kursiyerlerin o gazeteleri birer sanat eserlerine dönüştüreceğini dile getirdi. Yıldırım, "kadınların kursta gazeteye ihtiyacı var" diyerek özel sektörle kurdukları bağlantı ve kurslara olan yoğun ilgiye dikkat çekti.

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