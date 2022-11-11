  • BIST 4.528,36
  • Altın 1050.309
  • Dolar 18.5651
  • Euro 18.9983
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 11 °C
  • Konya 5 °C
» »

Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler

Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler
Ankara Altındağ'dan şok bir son dakika haberi geldi. Sığınmacıların yoğun bulunduğu Altındağ'ın Örnek Mahallesinde bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş; cesetler yaklaşık 7 haftalık. Kaynak: Al

Ankara'dan şok bir son dakika haberi geldi... Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. 5 Afganistan uyruklu kişinin hepsinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Altındağ'da yaşann dehşetin adresi Örnek Mahallesi... Burası Ankara'da sığınmacıların en yoğun bulunduğu mahallelerden biri. Altındağ Örnek'teki 5 Afganlı cesedi olayıyla ilgili detaylar kan donduruyor:1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞLER Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
10 Kasım'da başkentte metro arızası
10 Kasım'da başkentte metro arızası
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı
İmamın tayini çıkınca 740 nüfuslu köyde farklı soyadıyla yaşayan kimse kalmadı
Son Eklenen Videolar
Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler
Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler
10 Kasım'da başkentte metro arızası
10 Kasım'da başkentte metro arızası
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
Bakanlar Soylu ve Kasapoğlu, KYK yurtlarında, "Deprem Anı, Çök Kapan Tutun ve Tahliye" tatbikatına katıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
'Esma-i Nebi' tezhip sergisi açıldı
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Eski başbakanlardan Bülent Ecevit'in vefatının üzerinden 16 yıl geçti
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin FPV dron görüntüleri büyülüyor
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti