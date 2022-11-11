Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler

Ankara Altındağ'dan şok bir son dakika haberi geldi. Sığınmacıların yoğun bulunduğu Altındağ'ın Örnek Mahallesinde bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. Afganistan uyruklu 5 kişi bıçaklanarak öldürülmüş; cesetler yaklaşık 7 haftalık. Kaynak: Al

Ankara'dan şok bir son dakika haberi geldi... Altındağ'da bir evde Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu. 5 Afganistan uyruklu kişinin hepsinin de bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Altındağ'da yaşann dehşetin adresi Örnek Mahallesi... Burası Ankara'da sığınmacıların en yoğun bulunduğu mahallelerden biri. Altındağ Örnek'teki 5 Afganlı cesedi olayıyla ilgili detaylar kan donduruyor:1 HAFTA ÖNCE ÖLDÜRÜLMÜŞLER Kaynak: Altındağ Örnek'te Afgan uyruklu 5 kişinin cesedi bulundu: Bıçakla öldürülmüşler