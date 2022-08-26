Altındağ Özgen Mahallesi’nde icradan satılık daire

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Özgen Mahallesi’nde 4+1 daire icra yoluyla satılıyor.
Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak.
Birinci satış tarihi 20.09.2022.
Altındağ Özgen Mahallesi’nde icradan satılık dairenin muhammen bedeli ise 470 bin Türk Lirası.
Altındağ Özgen Mahallesi’nde icradan satılık dairenin özellikleri ile ilanın detayları için TIKLAYIN.
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