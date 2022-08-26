Altındağ Özgen Mahallesi’nde icradan satılık daire

Altındağ’ın Özgen Mahallesi’nde 4+1 daire icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. Birinci satış tarihi 20.09.2022. Çankaya Öveçler’de icradan satılık dairenin muhammen bedeli ise 470 bin Türk Lirası.