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Altındağ Turgutreis’te 6 katlı bina ihaleyle satılıyor

Altındağ’ın Turgutreis Mahallesi’nde 6 katlı bina vergi borcundan dolayı icra yoluyla satılıyor. Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. Birinci satış ihale tarihi 14.12.2022.
Altındağ Turgutreis’te 6 katlı bina ihaleyle satılıyor

ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Turgutreis Mahallesi’nde 6 katlı bina vergi borcundan dolayı icra yoluyla satılıyor. 

Satış işlemi açık artırma usulü ile yapılacak. 

Birinci satış ihale tarihi 14.12.2022.

Bahse konu gayrimenkul tapu kayıtlarında Arsa, Ahşap ev ve kısmen ahşap ve kargir ev gözüküyor ancak arsa üzerinde zemin + 5 katlı bina bulunuyor.  

Altındağ Turgutreis’te icradan satılık bina ilanının detayları için TIKLAYIN. 

altindag-turgutreis-icra-satilik-bina.jpg

 

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