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Altındağ Zübeyde Hanım’da icradan satılık arsa

Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 499 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor. Satış işlemini Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu yapıyor.
Altındağ Zübeyde Hanım’da icradan satılık arsa

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Ankara ilçesi Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi’nde 499 metre kare arsa mahkeme yoluyla satılıyor. 

Satış işlemini Ankara Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu yapıyor. 

Altındağ Zübeyde Hanım’da icradan satılık arsanın muhammen bedeli 2.145.000 TL.

Birinci satış tarihi ise 19.12.2022.

İlanın detayları için TIKLAYIN. 

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