Altındağ’da yani yatırımların önünü açmak için çalışmalar devam ediyor. 2,5 yılda Altındağ’a, 44 km yeni yol açıldı.

Altındağ’da kentsel dönüşümün önündeki engeller bir bir kalkıyor. 2,5 yılda Altındağ’a 44 km yeni yol kazandırdıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, açılan her yolun ilçeye kazandırılacak projelerin de önünü açtığını vurguladı.

Altındağ'da vatandaşların trafik sorunu yaşamadan evlerine gidebilmesi ve daha fazla yatırımın hayata geçirilebilmesi için durmaksızın çalıştıklarını vurgulayan Başkan Balcı “Altındağ’da tüm çalışmalarımız planlı ve programlı… Altındağ çok planlı bir biçimde değişiyor ve gelişiyor. Kış mevsimi koşulları bile bizi durduramadı, hızımızı yavaşlatamadı. Altındağ'ın farklı noktalarında yeni yol açma çalışmalarımız devam ediyor. 2,5 yılda 44 km yeni yol açtık, vatandaşlarımızın büyük beğenisini topladık. Parkları, yolları, tesisleri ve sosyal alanları ile örnek olacak bir Altındağ için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Açılan her yolun ilçeye kazandırılacak bir yatırımın da önünü açtığını söyleyen Başkan Balcı, “Açtığımız her yol bölgede inşa edilecek modern konutların, okulların, parkların, spor alanlarının ve daha birçok sosyal donatının da önünü açıyor. Yeni yol açtığımız her bölge, yatırımcıların tercih ettiği merkez haline dönüşüyor. Açılan bu yolların meyvesini önümüzdeki dönemde toplayacağız inşallah… ” ifadelerini kullandı.