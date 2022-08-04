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Altındağ’a yeni Cemevi: İnşaatta sona gelindi

Altındağ Belediyesi tarafından Aydıncık Mahallesi’ne yapılan Cemevi inşaatında sona gelindi. 
Altındağ’a yeni Cemevi: İnşaatta sona gelindi

Altındağ’a Cemevi yatırımı... Altındağ’da her kesimden vatandaşların istek ve ihtiyaçlarını karşılamaya özen gösteren Altındağ Belediyesi, bir hayali daha gerçek yaptı. Alevi vatandaşların yoğun olarak yaşadığı Aydıncık Mahallesi’ne, Başkan Asım Balcı’nın talimatlarıyla bir Cemevi inşa edilmeye başlandı. Aydıncık Cemevi’nin yapım aşamalarıyla yakından ilgilenen Başkan Balcı, inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Balcı’ya Altındağ Kaymakamı Cumali Atilla da eşlik etti. 

“HAYIRLI UĞURLU OLSUN” 

Cemevi inşaatında sona yaklaşıldığını söyleyen Başkan Asım Balcı “Vatandaşlarımızın bu konuda bizden bir talepleri vardı, biz de yerine getirdik. Aydıncık Mahallemize bir Cemevi inşa ettik. İnşaat çok hızlı ilerliyor, çok kısa bir süre sonra tamamlayacağız inşallah... Şimdiden hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.” dedi.
 

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