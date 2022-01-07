Altındağ'da 4034 metruk yıkıldı

Altındağ Belediyesi, halk sağlığını tehdit eden metruk yapılara izin vermiyor. 2,5 yılda Altındağ genelinde 4 bin 34 metruk yapı yıkıldı.

Altındağ’da metruk yapıya izin yok... Mahallelerin güvenliğini ve halk sağlığını tehdit eden metruk gecekondular bir bir yıkılıyor. Son 2,5 yılda 4 bin 34 metruk yapının yıkıldığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kentsel dönüşümün önündeki tüm engelleri kaldırmaya kararlıyız. Altındağ ülkemizin en önemli dönüşümlerinin yaşandığı bir ilçe… Altındağ’ı 2023’e en iyi şekilde hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜME ENGEL YOK

Kentsel dönüşüm çalışmalarının önünde engel oluşturan, ayrıca halk sağlığını ve güvenliğini tehdit eden metruk yapılara asla izin veremeyeceklerini vurgulayan Başkan Balcı, "Bu yapıların bazıları yol ya da park alanlarında kalıyor, yapılaşmanın önünde engel teşkil ediyor. Bazıları ise boş oldukları için mahalle sakinlerini tedirgin ediyor ve halk sağlığını tehdit ediyor. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alarak ilçede halk sağlığını ve çevre güvenliğini tehdit eden metruk yapıları yıkıyoruz. Böylece mahallelerimiz daha güvenli hale geliyor. Gerçekleştirdiğimiz metruk temizliği ile birlikte, Altındağ'daki yeni yatırımların da önünü açıyoruz. Altındağ'daki tüm mahalleleri yasalar çerçevesinde metruk yapılardan arındıracağız. Modern bir Altındağ'ı hep birlikte inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.