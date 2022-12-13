Altındağ’da eski nişanlısını öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi

Başkentte 4 Aralık 2020 tarihinde Fatih Alşan eski nişanlısı Yasemin Aydın’ı konuşmak için arabasıyla Altındağ’dan aldı. Fatih Alşan tartışma esnasında araçtan inmek isteyen Aydın’ı tabancayla 3 el ateş ederek öldürdü. Alşan, Yasemin Aydın’ın cesedini yaklaşık 300 kilometre taşıyarak Sakarya Yolu kenarına bıraktı. Alşan İstanbul’da yakalandı. Gözaltına alınan Fatih Alşan Ankara’da mahkemece tutuklandı.
DURUŞMA ERTELENDİ
Fatih Alşan hakkında 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçu nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ankara 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada mütalaa veren savcı, eski nişanlısını öldüren sanık Fatih Alşan'a 'canavarca ve eziyet çektirerek öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak için zaman istemesinden dolayı duruşma 17 Ocak 2023 tarihine ertelendi.
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