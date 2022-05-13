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Altındağ’da kadınlar Hıdırellez kutlamalarında çocuklar gibi eğlendi

Başkent Millet Bahçesi’nde Altındağlı kadınlar, baharın gelişini gönüllerince eğlenerek kutladı. 
Altındağ’da kadınlar Hıdırellez kutlamalarında çocuklar gibi eğlendi

Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen Hıdırellez kutlamaları renkli anlara sahne oldu. Kaşıkla yumurta taşıyan, çuval yarışı yapan, halat çekme yarışı yapan ve uçurtma uçuran kadınlar, çocuklar gibi eğlendi. Kadınlar, Hıdırellez ritüellerini de yerine getirdi. Dilek çarkı çeviren kadınlar, dilek ağacına niyetlerini astı. 

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“HIDIRELLEZ DEMEK, TOPLUMSAL BİRLİKTELİK DEMEK…” 
Hıdırellezin toplumsal birlikteliği güçlendirmek için anlamlı bir gün olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Hıdırellez, Türk dünyasının ortak değerlerinin yaşatıldığı önemli bir gün olmasının yanı sıra, dünyaya yayılan Türk kültürünün buluşma noktalarından biridir. Hıdırellez demek, toplumsal birliktelik demektir. Toplumsal birlikteliğimizin devamı için ve bu birlikteliğimizi güçlendirmek için kültürümüze, gelenek ve göreneklerimize sahip çıkmak, onları yaşatmak ve mutluluğumuzu paylaşmak çok önemli... Altındağ Belediyesi olarak bu konunun öneminin farkındayız” dedi. 

Başkan Balcı “Kış mevsiminin ağırlığını üzerimizden atmak, tabiatın uyanışını, baharı kutlamak ve bu sevinci hep beraber yaşamak için Millet Bahçesi’nde bir araya gelen tüm vatandaşlarımıza, tüm renkleriyle ve sıcaklığıyla yaşanacak bahar ayları diliyorum” ifadelerini kullandı.

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