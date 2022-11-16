Altındağ'da öldürülen 5 Afganın katil zanlısı Afganistan'a kaçtı

Ankara Altındağ'da 5 Afgan uyruklu kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Afganların katil zanlısı tespit edildi ancak yurt dışına kaçtığı ifade edildi. Peki 5 Afgan'ın katil zanlısı Afgan mı, Türk mü?