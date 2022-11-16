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Altındağ'da öldürülen 5 Afganın katil zanlısı Afganistan'a kaçtı

Ankara Altındağ'da 5 Afgan uyruklu kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Afganların katil zanlısı tespit edildi ancak yurt dışına kaçtığı ifade edildi. Peki 5 Afgan'ın katil zanlısı Afgan mı, Türk mü?
Altındağ'da öldürülen 5 Afganın katil zanlısı Afganistan'a kaçtı

Ankara Altındağ'da 5 Afgan uyruklu kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Afganların katil zanlısı tespit edildi ancak yurt dışına kaçtığı ifade edildi. Peki 5 Afgan'ın katil zanlısı Afgan mı, Türk mü?

Başkent Ankara'da mültecilerin yoğun bulunduğu Altındağ'ın Örnek mahallesinden 10 Kasım günü akşam saatlerinde insanları dehşet içerisinde bırakan bir haber geldi. Bir evde Afgan uyruklu oldukları belirlenen 5 kişinin cesedi bulundu. 

 Altındağ ilçesinde gerçekleşen 5 Afgan uyruklu kişinin öldürülmesiyle ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetten sonra kayıplara karışan M.O.Y. hakkında savcılık yakalama kararı çıkardı. Maktülleri önce ilaçla uyutup sonra bıçaklayarak öldürdüğü öğrenilen M.O.Y.'nin Afganistan'a kaçtığı belirlendi. 

NE OLMUŞTU?

Ankara Altındağ'ın Örnek Mahallesi'nde yaşayan Afganistan uyruklu 5 kişi evlerinde ölü bulunmuştu. İhbar üzerine adrese giden polis Esedullah Rahimi, Serferaz Sayaz, Habibullah Cora Han, Abdul Halim Ruzi Kul ve Abdurrahman Azizi'nin cansız bedenlerini buldu. Olayın gerçekleştiği evde kavga ve arbede izi bulunamadığı belirlenmişti.

5 Afgan'ın katil zanlısı Afgan mı, Türk mü? Örnek mahallesinde kaldıkları evde cesetleri bulunan Afgan uyruklu 5 kişinin katil zanlı olduğu saptanan M.O.Y.'un uyruğu açıklanmazken, Pakistan üzerinden Afganistan'a kaçmış olması Türk uyruklu olmadığı şeklinde yorumlandı.

 

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