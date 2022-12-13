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Altındağ’da saldırıya uğrayan minibüs şoförü iki bacağından ve omzundan yaralandı

Ankara Altındağ’da bir minibüs şoförü, aracının içindeyken silahlı saldırıya uğradı. Minibüs sürücüsü yaşadığı saldırının ardından aracın kontrolünü kaybetti ve boş araziye savruldu.
Altındağ’da saldırıya uğrayan minibüs şoförü iki bacağından ve omzundan yaralandı

Saldırı, Altındağ Şehit Gazeteci Hasan Tahsin Caddesi’nde yaşandı. Yeniyol güzergâhında minibüsçülük yapan 60 yaşındaki Osman E. aracı ile yol üzerinde dururken bilinmeyen bir sebep yüzünden saldırıya uğradı. Olay güvenlik kameralarına yansıdı. 

Osman E., vücuduna isabet eden kurşunlar sebebiyle aracının kontrolünü kaybetti. Minibüs şoförü aracıyla birlikte yokuş aşağı savrulmaya başladı. Minibüs metrelerce sürüklenmesinin ardından boş bir araziye devrildi. Çevredeki vatandaşların devrilen minibüsü görmesinin ardından olay polis ve sağlık ekiplerine ihbar edildi. Yapılan ihbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Osman E., iki bacağından ve omzundan yaralandı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan minibüs şoförünün, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçarak kayıplara karışan saldırgan şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Olay sırasında yolun boş olması ve minibüste yolcu bulunmaması ise olası bir facianın çıkmasına engel oldu. 

“BÜYÜK BİR SES DUYDUK VE İRKİLDİK”

Yaşanılan olayın tanıklarından Çelebi Duman, büyük bir ses duyduğunu belirterek, Atölyede çalıştıkları esnada duydukları silah seslerinin ardından irkildiklerini dile getirdi. Duman açıklamalarına şöyle devam etti: 

“Neler olduğunu görmek için dışarıya çıktık. Dolmuş geriye doğru geliyordu. Dolmuş çukura düştü. Biz de sürücüye ilk yardımda bulunduk. Kendisini vuranları tanımadığını söyledi bize. Bacaklarından ve omzundan vurulmuştu. Ambulans gelince araçtan çıkardık. Kazanın olduğu yerin 100 metre ilerisinde vurmuşlar. İki bacağından vurulduğu için aracının kontrolünü sağlayamamış. Yüksek seste gürültü duymuştuk. Vuran kişiyi görmedik. Dolmuşta da kimse yoktu. Kalabalıktır diye korkmuştuk. Dolmuşun içi boştu.”

www.gazeteilksayfa.com

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