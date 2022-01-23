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Altındağ’da yeni bir sanat galerisi daha açıldı

Altındağ yepyeni bir Sanat Galerisi daha kazandı. Güneş Sanat Galerisi, kapılarını cam heykel sergisi ile açtı. 
Altındağ’da yeni bir sanat galerisi daha açıldı

Altındağ’da yepyeni bir sanat galerisi kapılarını sanatseverlere açtı. Hacettepe Mahallesi Fener Sokak'ta açılan Güneş Sanat Galerisi ilk sergisine de ev sahipliği yaptı. Sanatçı Menekşe Bilgiç'in “Mozaik ve İtalyan Murano Cam Heykel Sergisi” sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Sergi, 22 Mart'a kadar ziyarete açık olacak. 

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SANATIN KALBİ: ALTINDAĞ
Altındağ'da gerçekleştirilen sanatsal ve kültürel aktivitelerin Altındağ'ı daima yukarıya taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ kültür ve sanatın da kalbi... Sanatın ve sanatçının yanındayız, daima da yanında olacağız” dedi. Başkan Balcı “Herkesi yeni sanat galerisini ziyaret etmeye ve birbirinden güzel eserlerin yer aldığı bu sergiyi görmeye davet ediyorum" ifadelerini kullandı.

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