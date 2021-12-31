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Altındağlı gençler Millet Kütüphanesi’nde

Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezi üyeleri “Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi”ni ziyaret etti. Gençler, milyonlarca kaynağı barındıran kütüphaneye büyük ilgi gösterdi. 
Altındağlı gençler Millet Kütüphanesi’nde

Altındağlı gençler Millet Kütüphanesi’ni keşfe çıktı. Dünyanın sayılı kütüphaneleri arasında yer alan Millet Kütüphanesi, gençlerin büyük ilgisini çekti. Gençler ayrıca, ilk Türk matbaası olarak tarihe geçen Müteferrika Matbaası’nın öyküsünü eserlerle yansıtan “Basmacı İbrahim Efendi-Müteferrika Sergisi” ni de gezdi. Gençler kütüphanenin büyüklüğü karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

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MÜKEMMEL BİR KÜTÜPHANE, GÖRKEMLİ BİR YAPI

Altındağlı gençlere hayatlarında iz bırakan tecrübeler edindirmeyi amaçladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Millet Kütüphanemiz sadece öğrencilerin ya da gençlerin değil, ziyaret eden her bireyin çok etkilendiği ve çok faydalandığı mükemmel bir kütüphane, aynı zamanda da çok görkemli bir yapı… Altındağlı gençlerimizin de eğitim hayatına katkı sağlasın, araştırma, okuma ve kavrama alışkanlıklarını geliştirsin diye Millet Kütüphanemize bir ziyaret düzenledik. Her yaştan gencimiz ve tüm vatandaşlarımızın kullanımına açık olan bilgi kaynağı Millet Kütüphanesi’ni gezdirerek, gençlerimizin bu tesisleri kullanmak için istekli olmalarını hedefliyoruz. Sergi salonunda matbaanın Osmanlı ve Türkiye coğrafyasına girmesini sağlayan İbrahim Müteferrika’nın eserlerinden oluşan sergiyi de ziyaret etme imkanı buldular. Hem eğlendiler, hem de öğrendiler” dedi.

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Millet Kütüphanesi’nin Avrupa’nın en büyük kütüphane binası olduğunu vurgulayan Başkan Balcı “Millet Kütüphanemiz, mimarisi ve kitap çeşitliliğiyle hayran olunacak güzellikte bir mekân… Bu vesileyle Millet Kütüphanesini Ankara’mıza kazandıran Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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