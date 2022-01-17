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Altındağlı gençlerden satranç kursuna büyük ilgi

Altındağlı gençler satranç kursuna büyük ilgi gösteriyor. Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde devam eden satranç kurslarına, 1200 çocuk devam ediyor. 
Altındağlı gençlerden satranç kursuna büyük ilgi

Altındağ'ın zeka küpleri iş başında... Altındağ Belediyesi Gençlik Merkezlerinde sanattan spora, hobi kurslarından okula destek kurslarına kadar pek çok alanda kurslara katılan gençler, satranç kurslarına da büyük ilgi gösteriyor. Yaklaşık 1200 Altındağlı çocuk ve genç, satranç kursuna devam ediyor. 

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“SATRANÇ OYNAYAN ÇOCUKLAR HAYATTA DA BAŞARILI OLUR”

Altındağlı çocukların ve gençlerin kendilerini her alanda geliştirmek için çok istekli ve hevesli olduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Satranç kursuna gösterdikleri büyük ilgi bizi çok mutlu etti. Satranç oynayan çocukların derslerindeki başarıları da büyük ölçüde artar. Satranç oynayan çocuk matematik, fizik gibi derslerde daha başarılı olur. Çünkü satranç zeka geliştirir. Çocukların dikkatlerini daha iyi toplamalarını ve konsantrasyonlarını sağlar. Ayrıca sorumluluk duygularını geliştirir. Satranç oynayan çocuklar teknikleri kavrar ve taktikleri öğrenirlerse, hayatta da daha başarılı olurlar. Çünkü satranç sayesinde adımlarını düşünerek atmayı, kendilerini korumayı ve hamle yapmayı öğrenirler. Bu bilgiler hayatta hepsinin çok işine yarar” dedi.

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Altındağlı çocuklara ve gençlere çok güvendiğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Çocuklarımız ileride satranç oynamayı ilerletip, daha profesyonel turnuvalara katılacak düzeye geldiklerinde, bu merkezlerin birinden mutlaka bir şampiyon çıkacağına yürekten inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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