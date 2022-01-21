Türk Kızılay tarafından Altındağlı kadınlara ilk yardım eğitimi verildi. Verilen eğitime, kadınlar büyük ilgi gösterdi.

Altındağlı kadınlar ilk yardım konusunda bilinçlendi. Kadınlara, boğaza yabancı bir cisim kaçması sonucu neler yapılabileceği başta olmak üzere, acil durumlarda yapılması gereken temel ilk yardım müdahaleleri anlatıldı. Özellikle bebek ve çocuklarda boğaza yabancı bir cisim kaçması sonucunda yaşanabilecek kötü sonuçları önlemek için yapılması gerekenlerin anlatıldığı seminerde, katılımcılar "Heimlich Manevrası" olarak bilinen uygulama hakkında bilgilendirildi. Basit bir manevra ile hayat kurtarılabileceğini öğrenen kadınlar, manevrayı model üzerinde deneme imkanı da buldu.

“ÖNCE SAKİN OLUNMALI"

Seminerde ayrıca, ilk yardım gerektiren durumlar ve uygulamalar da fotoğraflarla anlatıldı. Kazaların her insanın başına gelebileceği, pek çok kazanın herkesin en güvenli yer olarak gördüğü evlerde yaşandığı ve bu tip kazaların ölümcül sonuçlar doğurabildiği gibi konuların altının çizildiği seminerde, ilk yardım uygulamalarının bilinmesinin hayati bir önem taşıdığı bir kez daha vurgulandı. İlk yardım sırasında sakin olmanın önemini vurgulayan Türk Kızılay ilk yardım eğitmeni “Sakin davranmak gerçekten çok önemli... Aksi halde hastanın hayatını daha fazla riske sokabilirsiniz” uyarısında bulundu.

"AİLELER BİLİNÇLENMELİ"

Çocukların sağlığının kendileri için büyük önem taşıdığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Altındağ Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Bu önemli konularda aileleri bilinçlendirmek için ilk yardım seminerleri düzenliyoruz. Tüm vatandaşlarımızı bu seminerlere katılmaya ve ilk yardım konusunda bilinçlenmeye davet ediyorum." dedi.