  • BIST 2.014,21
  • Altın 782.54213
  • Dolar 13.3549
  • Euro 15.0629
  • Ankara -6 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -10 °C
»

Altındağlı kadınların resim yeteneği görenleri hayran bırakıyor

Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin her biri birer sanat atölyesi gibi çalışıyor. Örgü ören, yemek yapan, hamur yoğuran pamuk eller, tuval üzerinde de harikalar oluşturuyor. 
Altındağlı kadınların resim yeteneği görenleri hayran bırakıyor

Altındağlı kadınların resim yeteneği görenleri hayran bırakıyor. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki yağlı boya resim kurslarına devam eden 180 Altındağlı kadın, profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek, kimi psikolojik olarak iyileşmek, kimisi ise özgüven kazanmak için yağlı boya resim kursuna başlayan Altındağlı kadınlar, tuvale dokundurdukları her fırça darbesiyle harikalar yaratıyor. 

resmkrskdn_1.jpg

“KADINLAR TÜM DUYGULARINI TUVALE AKTARIYOR”
Altındağlı kadınların ilgisini her zaman takdirle karşıladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kadınlar kendilerine fırsat verildiğinde gerçekten harika işlere imza atıyorlar. Bunu pek çok alanda denedik ve gördük. Sanattan spora, el sanatlarından müziğe kadar pek çok alanda büyük başarılara imza atan Altındağlı kadınlar, resim kursunda da çok başarılılar. Bu kursta her yaştan 180 kadın, geçmişte yapmak isteyip de yapamadıklarını, hayallerini, içinde kalanlarını, özlemlerini, sevinçlerini hatta acılarını, kısacası tüm duygularını tuvale aktarıyor. Ortaya çıkan eserler çok başarılı… Eğitim veren hocalarını ve gösterdikleri başarıdan dolayı da kendilerini çok tebrik ediyorum. Hepsinin eline ve emeğine sağlık…” dedi. 

resmkrskdn_4.jpg

“ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU”
Karapürçek Mahallesi Mimar Başak Cengiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 11 yıldır çeşitli kurslara devam eden Selma Çetin, kendisine en iyi gelen kursun yağlı boya resim kursu olduğunu söyledi. Resim yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Çetin “Resim yapmak beni bambaşka yerlere götürüyor. Küçüklüğümden beri çok istediğim bir şeydi, ilk başta yapamam sandım. Sonra baktım ki başarabiliyorum, bana bir özgüven geldi. Sonra da hem cesaretim hem de özgüvenim giderek arttı. Aslında her resimde kendimizi ifade ediyoruz. Bize bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne, Başkanımız Asım Balcı’ya ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" bu sene açılıyor21 Ocak 2022 Cuma 00:21
  • Miniklerin renkli sahne şovları izleyicilere keyifli dakikalar yaşattı21 Ocak 2022 Cuma 00:19
  • Savcı: Ümitcan Uygun, Esra'yı öldürüp yataktaki pozisyonunu verdi20 Ocak 2022 Perşembe 11:07
  • Başkentli çocuklara ücretsiz İngilizce eğitimi20 Ocak 2022 Perşembe 04:27
  • Mavera Türk Müziği Topluluğu, kulakların pasını sildi20 Ocak 2022 Perşembe 02:20
  • Çubuk İlçesi Terör Mağdurları Derneği, Akyurtlular Derneği’ni ziyaret etti20 Ocak 2022 Perşembe 00:32
  • Yenimahalle Belediyesi iş kıyafetlerini kendi üretiyor20 Ocak 2022 Perşembe 00:31
  • Pursaklar 1.Kitap Günleri Festivaline 5 günde 50 bin ziyaretçi katıldı20 Ocak 2022 Perşembe 00:30
  • Ahmet Yesevi, Musiki Muallim Mektebi'nde anılacak20 Ocak 2022 Perşembe 00:29
  • Geleceğin judocuları Etimesgut'ta yetişiyor20 Ocak 2022 Perşembe 00:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti