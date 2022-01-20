Altındağ Belediyesi Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerinin her biri birer sanat atölyesi gibi çalışıyor. Örgü ören, yemek yapan, hamur yoğuran pamuk eller, tuval üzerinde de harikalar oluşturuyor.

Altındağlı kadınların resim yeteneği görenleri hayran bırakıyor. Kadın Eğitim ve Kültür Merkezlerindeki yağlı boya resim kurslarına devam eden 180 Altındağlı kadın, profesyonel ressamlara adeta taş çıkarıyor. Kimi çocukluk hayalini gerçekleştirmek, kimi psikolojik olarak iyileşmek, kimisi ise özgüven kazanmak için yağlı boya resim kursuna başlayan Altındağlı kadınlar, tuvale dokundurdukları her fırça darbesiyle harikalar yaratıyor.

“KADINLAR TÜM DUYGULARINI TUVALE AKTARIYOR”

Altındağlı kadınların ilgisini her zaman takdirle karşıladıklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Kadınlar kendilerine fırsat verildiğinde gerçekten harika işlere imza atıyorlar. Bunu pek çok alanda denedik ve gördük. Sanattan spora, el sanatlarından müziğe kadar pek çok alanda büyük başarılara imza atan Altındağlı kadınlar, resim kursunda da çok başarılılar. Bu kursta her yaştan 180 kadın, geçmişte yapmak isteyip de yapamadıklarını, hayallerini, içinde kalanlarını, özlemlerini, sevinçlerini hatta acılarını, kısacası tüm duygularını tuvale aktarıyor. Ortaya çıkan eserler çok başarılı… Eğitim veren hocalarını ve gösterdikleri başarıdan dolayı da kendilerini çok tebrik ediyorum. Hepsinin eline ve emeğine sağlık…” dedi.

“ÇOCUKLUK HAYALİM GERÇEK OLDU”

Karapürçek Mahallesi Mimar Başak Cengiz Kadın Eğitim ve Kültür Merkezi’nde 11 yıldır çeşitli kurslara devam eden Selma Çetin, kendisine en iyi gelen kursun yağlı boya resim kursu olduğunu söyledi. Resim yapmanın çocukluk hayali olduğunu belirten Çetin “Resim yapmak beni bambaşka yerlere götürüyor. Küçüklüğümden beri çok istediğim bir şeydi, ilk başta yapamam sandım. Sonra baktım ki başarabiliyorum, bana bir özgüven geldi. Sonra da hem cesaretim hem de özgüvenim giderek arttı. Aslında her resimde kendimizi ifade ediyoruz. Bize bu imkanları sunan Altındağ Belediyesi’ne, Başkanımız Asım Balcı’ya ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.