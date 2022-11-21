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Altının gram fiyatı 1.045 lira seviyesinde işlem görüyor

Altının gram fiyatı, haftaya düşüşle başlamasının ardından 1.045 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 1.045 lira seviyesinde işlem görüyor

Cuma günü, altının ons fiyatındaki düşüşe paralel yüzde 0,65 değer kaybeden altının gram fiyatı, günü 1.047 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni haftaya da düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,2 azalışla 1.045 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.710 lira, Cumhuriyet altını da 6.960 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı şu sıralarda yüzde 0,3 azalışla 1.743 dolardan işlem görüyor.

RESESYON ENDİŞELERİ BASKILIYOR

Analistler, artan resesyon endişelerinin emtia fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini bildirdi.

Resesyon endişeleri ve yüksek enflasyon ikileminin para politikalarına yönelik belirsizliklere neden olduğunu aktaran analistler, bu kapsamda çarşamba günü yayımlanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında bulunduğunu kaydetti.

ABD tahvil piyasalarında uzun dönemli varlıklara olan talebi artarken, gelecek dönem resesyon sinyali olarak kabul edilen ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi ile 3 alık hazine bonosu getirisi arasındaki fark eksi 54 baz puanla Ağustos 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında yüzde 81 ihtimalle 50 baz puan, yüzde 19 ihtimalle 75 baz puan faiz artıracağı öngörülüyor. Fed'in şubat toplantısında 50 baz puan faiz artıracağına ilişkin beklentiler ise yeniden güçleniyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.725 doların destek, 1.775 doların direnç konumunda bulunduğunu söyledi.

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