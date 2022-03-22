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Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 921 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı 921 lira seviyesinden işlem görüyor

Dün, altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 artışla 922,7 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 921 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.512 lira, Cumhuriyet altını da 6.177 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.933,7 dolardan işlem görüyor.

Rusya-Ukrayna savaşı fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasındaki şahin tutumu da emtia fiyatlarında oynaklığı artırdı.

Fed Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı konuşmada gerekmesi halinde mayısta 50 baz puanlık faiz artırımına gidebileceklerini aktarırken, gelecek toplantılar için de 50 baz puanlık faiz artışlarına kapıyı açık bıraktı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde dün yaptığı açıklamalarda Avrupa ve ABD ekonomilerinde ekonomik toparlanmanın farklı safhalarda olduğunu belirterek, ECB para politikalarının Fed para politikası ile uyumlu olmayacağına işaret etti.

Analistler, bugün ECB Başkanı Lagarde ve Fed yetkililerinin açıklamalarının yanı sıra Avro Bölgesi'nde cari işlemler dengesi ve ABD'de Richmond Fed imalat endeksinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.910 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

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