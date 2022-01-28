Altınlarla kaçan kuyumcu kardeşler yakalandı

Ankara'da kuyumcu Hüseyin-Kadir Bayındır kardeşler, kar payı vaadiyle 100'e yakın müşterinin altın ve parasını dolandırıp, kaçtı. 2 kardeşi, polisin çalışması sonucu yakalanıp, tutuklandı.

Ulus Anafartalar Caddesi'nde kuyumculuk yapan Hüseyin-Kadir Bayındır kardeşler, kar payı vaadiyle müşterilerinin kendilerine teslim ettiği altın ve paralarla yaklaşık 1 hafta önce ortadan kayboldu. Dükkanın kapalı olduğunu görenler, kuyumcu kardeşlere ulaşmaya çalıştı. Hüseyin-Kadir Bayındır'a ulaşamayan ve dükkanın o gün açılmadığını öğrenenler, dolandırıldıklarını anlayarak polise başvurdu. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Caddedeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, 2 kardeşin altın ve para dolu çantalarla dükkandan çıkıp, kepenkleri kapatmaları ve taksiye binerek, kaçtıkları görüldü. Kuyumcu kardeşler, polisin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen kardeşler tutuklandı.

'ÇOCUĞUMUN HAYALLERİNİ YIKTI'

Olayın ardından DHA'ya konuşan mağdurlardan Seyit Parlak (39) çocuklarının düğünü için ayırdıkları paranın gittiğini belirterek, "Evlendiğimde de eşimin bileziklerini ondan almıştım. 15 yıldan beri tanıyorum. Birkaç kez verdik geri vermişti. Ondan dolayı güvenip verdik. Bize, 'Altınınız değerlenecek, yükselecek, para kazanacaksınız' dedi. 120 gram bilezik verdik. 67,5 gram altın kendisindeydi. Birkaç sefer almaya gittik, vermedi. Yaklaşık 150 bin TL gitti. Şikayetçi olduk, tutuklanmış" dedi.

Mağdurlardan Tuğçe Parlak da "Biriktirdiğimiz bütün kazancımız gitti. 'O parayı bir araya getir' deseler zor getiririz. Altınlarımızı istiyoruz. 15 yıl bu parayı biriktirdim. Çocuğumun parasıydı. Çocuğuma çok üzüldüm. Evlenecekti, çocuğumun hayallerini yıktı, Allah da onun hayallerini yıksın. Yakalandığından dolayı bir nebze iyi oldum. Bizim altınlarımızı geri getirsin" diye konuştu.

'EV ALACAKTIK'

Yunus Bozo (32) da kuyumcu 2 kardeşle yıllar önce tanıştıklarını söyleyerek, "Düğün alışverişlerimizde çeyrek altın, yüzük, küpe olsun sürekli gidip gelirdik. Tanışıklığımızdan dolayı güven verdi. Bize 'Altınlarınız bizde kalsın, yükseldiği zaman biz yüksek fiyattan bozdururuz, en azından zarar etmezsiniz, bilemezsiniz ne zaman düşeceğini, çıkacağını' dedi. Bize bu güvenceyi verdi. Biz de ona güvenerek altınlarımızı verdik. Dolandırıldığımızı 20 Ocak tarihinde anladık. Kuyumcunun önüne gittiğimizde kepenkleri kapalıydı. Tanıdık vasıtasıyla haber geldi. 'Kuyumcu bugün kapalı açmadı dükkanı' dediler. Aradığımda telefonları kapalıydı. Sosyal medya her şeyini silmiş. Savcıya ifade verdik. 466 gram altınımız vardı. 350 bin TL değerindeydi. Yaklaşık 100 kişiyi mağdur etmiş. Üzgünüz, bekliyoruz. Ev alacaktık, öyle bir hayalimiz vardı" dedi.