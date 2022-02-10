  • BIST 2.050,71
  • Altın 789.95980
  • Dolar 13.5303
  • Euro 15.4921
  • Ankara 5 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
» »

Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı

Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı
Ankara'da kuyumcu Alper K., kar payı vaadiyle 50'ye yakın müşterinin altın ve parasını dolandırdı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Alper K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kızılay'da kuyumculuk yapan Alper K., kar payı vaadiyle müşterilerinin kendilerine teslim ettiği altın ve paralarla yaklaşık 1 ay önce ortadan kayboldu. Dükkanın başka bir kişiye devredildiğini duyan 10 kişi, Alper K.'ye de ulaşmayınca polise başvurdu. Ayrıca yaklaşık 40 kişi de savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu. Harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Polisin çalışmasıyla yakalanıp, gözaltına alınan Alper K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'KİME GÜVENECEĞİZ, BİLMİYORUZ'

Olayın ardından DHA'ya konuşan mağdurlardan Nursel K., (66) Alper K.'nin yıllardan beri aile dostu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"16 senedir kendisiyle tanışıyoruz. Ona çok güveniyorduk, her düğün ve nişanda altınımızı oradan alırız. Eşimi kaybedince beraber yaşadığımız evi sattım ve çocuklarımın yanına yerleştim. O sırada evimi sattığımı bilen Alper K., 'Teyze çok sıkıştım. Evini sattın, benden altın al. Altın yükseldiği zaman sana kazandıracağım' diyerek beni kandırdı. Bu sebeple güvendik ve yaklaşık 200 bin TL verdim. Yaklaşık 20 gün sonra geri verecekti ama kaç ay oldu bir dönüş yapmadı. Kaçtı, kayıplara karıştı. Benim gibi çok sayıda mağdur var. Kızılay'da kuyumcu dükkanı vardı, yaklaşık 17 senedir orada bu işi yapıyor. Şimdi de iş yerini başkasına devrediyor. Yaklaşık 1 aydır kayıplardaydı. Ancak şimdi yakalandı ve tutuklandı. Benim ve çocuklarımın onda yaklaşık 1 milyon liralık altınımız vardı. Beraber yemek yediğimiz, içtiğimiz adam bize bunu yapacaksa, kime güveneceğiz, bilmiyoruz. Bana sadece 2 kere çok ufak altın verdi. Başka bir şey de vermedi. Sadece ailemden yaklaşık 10 kişi ona altın vermişti ve mağdurlar." 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı
Altınlarla kaçan kuyumcu yakalandı
Güvenlik kamerasından fark ettiği hırsızları sopayla kovaladı
Güvenlik kamerasından fark ettiği hırsızları sopayla kovaladı
Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi
Ordu'da bahçeye kamyon devrildi, okul tatil edildi
Ankara'da tren otomobile çarptı
Ankara'da tren otomobile çarptı
Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı
Yolunu kestiği otomobilin sürücüsünün kafasında şişe kırdı
Sinop'ta barışma buluşmasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Sinop'ta barışma buluşmasında silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı
Son Eklenen Videolar
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da günlük yaşam
Ermenistan’ın başkenti Erivan’da günlük yaşam
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Uzunköprü'deki Adalet Anıtı, kimliği belirsiz kişilerce yakıldı
Soğuk havada kurt dondu
Soğuk havada kurt dondu
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada 
Metrobüsteki bıçaklı dehşet kamerada 
Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi
Iğdır’da 1 milyon 200 bin lira değerinde 93 tüp 'yılan zehri' ele geçirildi
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da
Bafetimbi Gomis, Galatasaray için İstanbul'da
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti