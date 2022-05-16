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Altınlarla kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları yakalandı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını aldı.
Altınlarla kaçmaya çalışan telefon dolandırıcıları yakalandı

Olay öğle saatlerinde Ereğli Pınarcık Mahallesi'nde meydana geldi. T.M.'yi telefonla arayan kişiler, kendilerini polis ve savcı olarak tanıttı ve "Adınız bir suç dosyasına karıştı" diyerek evde bulunan para ve ziynet eşyalarını istedi. Daha sonra eve gelen kişi, yaklaşık 100 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak ayrıldı. Olayın ardından dolandırıldığını anlayan T.M., durumu jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerde olayı gerçekleştiren kişilerin daha önce benzer suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen H.A. (34) ve K.T. (35) olduğu belirlendi. 

Şüphelilerin kullandığı araç Alaplı ilçesinde polis ekipleri tarafından görüldü. Polisin 'dur' ihtarına uymayan şüphelilerin bulunduğu araç Çamlık bölgesinde durduruldu. Gözaltına alınan şüphelilerden K.T. emniyette tamamlanan işlemlerinin ardında jandarmaya teslim edilirken, başka suçlardan aranan H.A.'nın ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Yapılan aramalarda, şüphelilerin kullandığı araçta 26 adet gram altın, 6 bilezik, 2 kolye, 2 saat ele geçirildi. Ziynet eşyaları T.M.’ye teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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