  • BIST 2.516,56
  • Altın 984.348
  • Dolar 17.7256
  • Euro 18.0952
  • Ankara 24 °C
  • İstanbul 28 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 24 °C
»

Altun: Türkiye olarak istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin "Diyaloğa ve diplomasiye inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz." dedi.
Altun: Türkiye olarak istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracı için Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi"nin imzalanmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye'nin, uluslararası toplumun karşılaştığı zorluklarla mücadelede kalıcı diplomasinin önemini bir kez daha gösterdiğini belirten Altun, bugün imzalanan anlaşmanın, çok ihtiyaç duyulan tahıl ihracatının önünü açarak küresel gıda krizini hafifleteceğine işaret etti.

"Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın da belirttiği gibi bu anlaşma, tüm dünyada kıtlığı önleyecek ve hayat kurtaracak." ifadesini kullanan Altun, küresel sorunları diplomasiyle ele alma taahhütlerini gösteren bu anlaşmaya aracılık etmek için Ukrayna ve Rus taraflarının yanı sıra BM ile yakın şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Altun, "Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliği sayesinde uzun süredir uluslararası arenada önemli bir aktör olarak öne çıkıyor. Gıda güvenliği, göç, enerji krizi ve bölgesel çatışmalar gibi mevcut bölgesel ve küresel sorunları çözmek için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Rusya-Ukrayna savaşının başından bu yana diplomatik girişimleri sürdürdüğüne dikkati çeken Altun, şöyle devam etti:

"Daha önce ateşkes görüşmeleri için iki tarafı bir araya getirmeyi başarmıştık. Tahıl ihracatı konusunda bugün büyük ilerleme kaydettik. Dünyamız çalkantılı zamanlardan geçerken Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın daima ortaya koyduğu gibi çözümler bulmak için güçlü bir liderliğe ve kararlılığa ihtiyacımız var. Uluslararası toplumu ortak sorunlara diplomatik çözümler bulmak için hiçbir çabadan kaçınmamaya davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, çatışma ve krizlerle dolu istikrarsız bir bölgede Türkiye'nin bir barış ve istikrar ışığı olarak parladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Karşılaştığımız zorlukların büyüklüğü ne olursa olsun, temasa, diyaloğa ve diplomasiye olan inancımız her zaman güçlü olmuştur. Türkiye olarak, istikrar ve barış davasına hizmet edecek aktörlerle ilişki kurmaktan asla çekinmeyeceğiz.

Bugünkü anlaşma, uluslararası toplumun insanlığın karşı karşıya olduğu sayısız devasa zorluğun üstesinden gelmek için bizimle birlikte çalışabileceğini gösterdi. Dünya, bir salgını atlatırken ve bölgemiz birden fazla çatışmayla meşgulken dünya liderlerinin harekete geçmesi kritik önem taşıyor. Daha aydınlık bir gelecek istiyorsak Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın sergilediği gibi bir cesur liderlik başka yerlerde de kendini göstermelidir."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • SOCAR Başkanı Rövşan Najaf oldu23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:51
  • Yolculuk süresi yedi saatten 2 saate inecek: Temel atma törenine bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:27
  • BM Genel Sekreter Yardımcısı Msuya 25 Temmuz'da Türkiye'ye geliyor23 Temmuz 2022 Cumartesi 10:00
  • Türkiye ve dünya gündemi23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:59
  • Hasta taşıyan ambulans refüje çıktı, 1 kişi öldü, 3 sağlıkçı yaralandı23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:58
  • TRT'den Endonezyalı gazetecilere eğitim23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:58
  • Tahıl koridoru için tarihi imza atıldı: Denetimler İstanbul'dan yapılacak23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:50
  • İstanbul'da imzalanan tarihi 'Tahıl Koridoru' anlaşması dünya basınında!23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:47
  • Türkiye'nin krizi çözdüğü günde Rusya'dan flaş Yunanistan hamlesi!23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:44
  • Atama kararları Resmi Gazete’de23 Temmuz 2022 Cumartesi 09:37
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti