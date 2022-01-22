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Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, "Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri şiddetle kınıyorum." dedi.
Altun'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakarete tepki

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.

Altun, bir televizyon programında Sedef Kabaş tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanlığı makamına yapılan hakarete ilişkin sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, siyasetin de muhalefetin de gazeteciliğin de bir ahlakı olduğunu vurguladı.

Altun, şunları kaydetti:

"Bu ahlakı bu ülkeye çok görenler, kendilerine saygıları olmayan zavallılardır. Bir sözde gazeteci, nefret saçmak dışında bir hedefi olmayan bir televizyon kanalında arsızca sayın Cumhurbaşkanımıza hakaret ediyor. Bu arsızlığı, bu ahlaksızlığı en sert şekilde kınıyorum. Bu yapılan, sadece ahlaksızlık da değildir, siyaset, muhalefet ve gazetecilik adına aynı zamanda sorumsuzluktur."

Nurettin Topçu'nun "Ahlak meselesinin merkezine sorumluluk kavramını koymak gerekir." sözünü anımsatan Altun, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu ahlaksızlık ve sorumsuzluk karşısında demokrasi ve hakkaniyet namına sesimizi yükseltmeliyiz. Üzülerek görüyoruz ki ülkemizde marjinal bir kesim günden güne radikalleşiyor, radikalleştikçe kamusal alanda öfke nöbetleri geçiriyor. Bu unsurlar her platformda seri yalanlar söyleyip, gazetecilik adı altında ucuz dedikodular yapıyor, hakaretler ediyorlar. Hakaret bir hak, bir özgürlük değil, bir suçtur. İfade özgürlüğü adı altında bu ülkeye yıllardır büyük hizmetler yapan Cumhurbaşkanımıza hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Siyasi kabiliyetsizlik radikalizmle, çözümsüzlük hakaretle, bilgisizlik dedikoduyla aşılmaz."

Siyasetin millete dönerek, gazeteciliğin haber üreterek yapılacağına işaret eden Altun, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı makamının onuru, milletimizin onurudur. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder.
Milli iradeye saldırmak ancak hadsizlerin yapacağı bir iştir. Cumhurbaşkanımıza ve makamına yapılan galiz hakaretleri bir kez daha şiddetle kınıyorum."

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