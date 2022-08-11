Altun'dan YİK Toplantısı'na ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirilen YİK Toplantısı sona erdi.

Toplantı sonrası yazılı açıklama yapan Altun, "Cumhurbaşkanlığı Külliyesindeki toplantıda Kurul üyeleri, yurt dışında ve özellikle de Avrupa'da Türkiye aleyhinde yürütülen propagandalar ile bunlara karşı alınacak tedbirler konusunda istişarelerde bulunmuşlardır. Kurul üyeleri, bu çerçevede Türkiye'deki yabancı vakıfların ve benzeri kuruluşların faaliyetlerini de değerlendirmişlerdir" ifadelerini kaydetti.

'ÜYELER, AVRUPA'NIN TÜRKİYE'YE SERGİLEDİĞİ RİYAKAR TUTUMA İŞARET ETMİŞLERDİR'

Altun, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Türkiye demokrasi ve kalkınma yolunda mesafe kat ettikçe, bağımsız adımlar attıkça, Avrupa'nın ülkemize olan husumet düzeyinin de yükseldiğine dikkati çeken Kurul üyeleri, Avrupa Birliği üyelik sürecinden terörle mücadele ve sığınmacı konularına, Avrupa'nın Türkiye'ye karşı sergilediği tutarsız, haksız, adaletsiz ve riyakâr tutuma işaret etmişlerdir. Kurul üyeleri, Türkiye seçim sathı mailine girdikçe sosyal medya kaynaklı dezenformasyonların ve milli birliğimizi zedelemeye dönük provokasyonların artabileceğini ifade ederek, ülkemiz ve milletimizle ilgili sadece sınırlarımız içinde değil yurtdışında da yoğunluk kazanacağı anlaşılan iftira kampanyalarına karşı alınacak tedbirler üzerine fikir teatisinde bulunmuşlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız toplantıda, Avrupa'daki ülkemiz aleyhtarı siyasi ve sosyal alerjinin çok derin tarihi kökleri olduğunu belirterek, Avrupa'nın etnik ve dini fanatizmini demokrasi, insan hakları, özgürlükler gibi kavramların arkasına saklanarak sergilediğini dile getirmiştir. 'Batının medeniyet değerleri' diye tüm dünyaya dayatılan ilkelerin kendi güvenlik ve refah düzeni tehdit altına girdiğinde bizzat bu ülkeler tarafından ayaklar altına alındığını defalarca gördüklerini ifade eden Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Hak ve özgürlükler konusunda, hukuk devleti kılıfına sığdırılmış nice faşist uygulamaya imza atanlar, bize karşı tam tersi bir çirkeflik içindedir. Avrupa'daki vatandaşlarımızın en insani taleplerine bile sırtlarını dönenlerin, ülkemizde diledikleri gibi at koşturma taleplerinin gerisindeki niyeti biz gayet iyi biliyoruz. Bize karşı öfkelerinin sebebi, toplumsal ve toprak bütünlüğünü bozdukları, devlet sistemini çökerttikleri yerlerde oynadıkları oyunu ülkemizde de tekrarlayamamış olmalarıdır.' değerlendirmesinde bulunmuştur."

Toplantıda ayrıca, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan'ın da bir sunum gerçekleştirdiği belirtildi.