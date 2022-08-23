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Aman dikkat: Uçan balon zehir balonu olabilir

Eskişehir'de 'uçan balonların' içinin helyum yerine, patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Zehir saçan uçan balonlar imha edilirken, imal eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
Aman dikkat: Uçan balon zehir balonu olabilir

Eskişehir'de 'uçan balonların' içinin helyum yerine, patlayıcı ve yanıcı kimyasal maddeyle doldurulduğu tespit edildi. Zehir saçan uçan balonlar imha edilirken, imal eden kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 

Odunpazarı Belediyesi zabıtası ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Büyükdere Mahallesi Sarıbaşak Sokak'taki bir evde sağlıksız koşullarda uçan balon üretimi yapıldığı bilgisine ulaştı.

Ekiplerin, depo olarak kullanılan evde incelemesinde uçan balonların içine helyum yerine alüminyum talaşı ile kostik olarak bilinen lavabo açıcıdan oluşan kimyasal madde karışımı doldurulduğu tespit edildi. Söz konusu evde 11 varilde 215 kilogram alüminyum talaşı ve 70 gram kostik çözeltisi ele geçirildi.

Kimyasal maddelerden numune alınırken, yaklaşık 3 bin balona Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince imha edilmek üzere el konuldu.

Ev sahibi hakkında ise adli soruşturma başlatıldı.

 

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