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Amazon, Türkiye’deki lojistik üssüyle ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak

Amazon’un 100 milyon doların üzerinde yatırım ile Türkiye’de kuracağı ilk lojistik üssü bu yılın sonbaharında İstanbul’da hizmete girecek ve ilk yılında 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak.
Amazon, Türkiye’deki lojistik üssüyle ilk yılda 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak

Amazon'dan yapılan açıklamaya göre, Amazon, Türkiye’deki yatırım planlarını kamuoyu ile paylaştı.

Amazon, 2022 Sonbahar döneminde İstanbul’da açmayı hedeflediği Türkiye’deki ilk lojistik üssü ile bir yılda 1000'i aşkın kişi için istihdam yaratmayı öngörüyor.

Yeni kurulacak lojistik üssü için 100 milyon doların üzerinde yatırım planlanırken, son dönemde artan müşteri talebinin karşılanması hedefleniyor.

Türkiye’de 2018 yılında hizmete giren Amazon.com.tr, kuruluşundan bu yana müşterilerine milyonlarca ürünü uygun fiyat ve hızlı teslimat seçenekleriyle sunmanın yanı sıra bugüne kadar 500’ü aşkın kişiye istihdam yarattı.

Amazon, uzun vadeli iş stratejileri doğrultusunda Türkiye’de devreye alınacak lojistik üssü ile bölgede nitelikli istihdam sağlarken, Amazon müşterilerine sunduğu hızlı ve güvenilir teslimat hizmetlerine de devam edecek.

Amazon Lojistik Üssü Tuzla'da kurulacak
Amazon, İstanbul'un Tuzla ilçesinde kurulacak yeni Amazon Lojistik Üssü için mühendislik, insan kaynakları, muhasebe, operasyon ve bilgi işlem (IT) gibi merkez fonksiyonları için işe alım süreçlerini başlatırken, müşteri hizmetleri ve lojistik ekipleri için alımlar ise gelecek aylarda başlayacak. Amazon halihazırda dağıtım hizmetlerini sağlayan iş ortakları ile çalışmaya devam edecek.

Dünya genelinde Amazon pazaryerinde satılan ürünlerin yarısından fazlası KOBİ’ler tarafından satılıyor. Amazon, satış ortaklarının verimlilik ve karlılığını artırmak üzere 250’nin üzerinde yeni hizmet ve uygulamayı 18 milyar doları aşan bir yatırım ile sağladı.

Operasyonel süreçlerde yapılan geliştirmeler, çoğu Amazon Lojistik (FBA) sistemleri üzerinden depolama ve gönderim yapan KOBİ’lere ürünlerini dünya genelinde yüz milyonlarca müşteriye ulaştırma fırsatı sunmanın yanı sıra markalarını büyütmelerine, satışlarını arttırmalarına ve istihdam yaratmalarına yardımcı oluyor.

"Bu yatırım e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, güçlü, dayanıklı ve hızlı büyüyen ekonomisiyle Türkiye'nin, eşsiz stratejik konumu, üretim kabiliyetleri, geniş yetenek havuzu, lojistik altyapısı ve liberal yatırım ortamı gibi avantajları sayesinde uluslararası yatırımcıların odağında olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Sahip olduğumuz bu değer önerisi ile AR-GE, tasarım, üretim, lojistik, eğitim ve yönetim gibi birçok alanda uluslararası yatırımcıların faaliyetleri için bölgesel bir merkez olma özelliği taşıyoruz. Amazon’un Türkiye’deki ilk lojistik üssü olacak, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşümü önceliklendiren ve istihdam oluşturan yatırım kararı da bu söylemlerimizin somut bir örneği oldu.

Bu yatırım, Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sürekli gelişen lojistik altyapımızın son yıllarda büyük ivme kat eden e-ticaret sektörümüzün iç pazarda ve ihracat pazarlarında daha da güçlenmesi için oldukça önemli. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak sürecin en başından beri takip ettiğimiz ve Amazon ekibi ile hem sahada hem de bürokratik süreçlerde yakından çalışarak destek olduğumuz bu yatırım kararını bugün kamuoyu ile paylaşmanın memnuniyeti içerisindeyiz. Ülkemize güvenip yatırım yapan Amazon ekibine şükranlarımızı sunuyoruz.”

"Türkiye’ye güvenimizin altını çizmek istiyoruz"
Amazon Avrupa Operasyonlardan Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego ise “Türkiye’deki ilk lojistik üssümüzün açılışını İstanbul’da yapmanın mutluluğunu yaşarken, bu vesileyle Türkiye’ye olan güvenimizin de altını çizmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Perego, tatmin edici ücret ve yan haklar ile modern ve güvenli bir çalışma ortamı sunarak ilk senede yaratacakları 1000'i aşkın yeni iş fırsatı için son derece heyecanlı olduklarını aktararak, "İşe alım süreçlerinde değişen tecrübe ve eğitim geçmişlerine sahip adaylar için çeşitlilik ve kapsayıcılık anlayışı ile kariyer fırsatları sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Amazon'un bazı faaliyetleri hakkında
Amazon’un gerçekleştirdiği her operasyonun temelinde güvenlik yatıyor. Amazon’un operasyon merkezleri, çalışanların kendilerini güvende hissettiği bir çalışma ortamı olarak tasarlanıyor. Şirket, proaktif olarak verileri toplayıp analiz ederek güvenlik risklerini ortadan kaldırırken, bu riskleri kaldırmak için düzenli olarak yeni yatırımlar ve geliştirmeler yapıyor. Amazon güvenlik konusundaki başarılı performansını, her gün en karmaşık sorunun bile teknoloji ve bilim sayesinde üstesinden gelen operasyon çalışanlarının azim ve bağlılıklarına ve 8 bini aşkın güvenlik profesyonelinin sektöre kattığı yeni uygulamalara borçlu durumda bulunuyor.

Amazon, 2040 yılına kadar sıfır karbon emisyon taahhüdünün bir parçası olarak yeni yaptığı binalarının, İstanbul’daki yeni lojistik üs de dahil olmak üzere, ısıtma ve sıcak su ihtiyacını yüzde 100 elektrik enerjisi ile karşılama politikasını sürdürüyor. Bu şekilde doğalgaz gibi doğaya zarar veren fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesi hedefleniyor. Binalardaki tüm ısıtma, havalandırma ve soğutma sistemleri, bina yönetim sistemleri tarafından kolaylıkla kontrol edilirken, enerji israfı önleniyor ve çalışanlar için sağlıklı bir çalışma ortamı yaratılıyor.

Amazon, aynı zamanda 2025 yılına kadar tüm operasyonlarında yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanma hedefini, 2020 itibarı ile yüzde 65 oranında gerçekleştirmeyi başararak, Avrupa ve dünyadaki en büyük yenilenebilir enerji alıcısı oldu.

2019 yılında, imzacı şirketlerin karbon emisyonunu 2040 yılına kadar sıfıra indirmesini taahhüt eden Climate Pledge’i hayata geçiren Amazon, Paris Anlaşması’ndaki hedefleri ise 10 yıl öncesinden yakalamayı başardı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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