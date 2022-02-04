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Amazon'un dördüncü çeyrek geliri yüzde 9 arttı

Amerikalı e-ticaret devi Amazon'un geliri, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 9 artışla 137,4 milyar dolara ulaştı.
Amazon'un dördüncü çeyrek geliri yüzde 9 arttı

Amazon, geçen yılın ekim-aralık dönemine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 artarak 137,4 milyar dolara yükseldi. Amazon, 2020'nin aynı döneminde net satışlarının 125,6 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini duyurmuştu.

Şirketin geliri, 2021 yılı genelinde ise yüzde 22 artışla 469,8 milyar dolara ulaştı.

Amazon'un net karı da geçen yılın son çeyreğinde 14,3 milyar dolara yükseldi. Şirketin 2020'nin aynı döneminde elde ettiği net kar 7,2 milyar dolar seviyesindeydi.

Geçen yıl genelinde Amazon'un net karı bir önceki yıla göre yüzde 57 artışla 33,4 milyar dolara yükseldi.

E-ticaret devinin 2020'nin dördüncü çeyreğinde 14,09 dolar olan hisse başına karı ise geçen yılın aynı döneminde 27,75 dolara çıktı.

Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, şirketin dördüncü çeyrek bilançosuna ilişkin değerlendirmesinde, iş gücü arzında yaşanan sıkıntı ve enflasyonist baskılardan kaynaklanan yüksek maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

Bu sorunların Kovid-19 salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı nedeniyle bu yılın ilk çeyreğine kadar devam ettiğine vurgu yapan Jassy, söz konusu kısa vadeli zorluklara rağmen iyimser olmayı sürdüreceklerini bildirdi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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