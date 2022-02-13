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Amerikalıların cebinden bu yıl Sevgililer Günü için 23,9 milyar dolar çıkacak

ABD'de Sevgililer Günü'ne yönelik harcamaların bu yıl 23,9 milyar doları bulacağı tahmin ediliyor.
Amerikalıların cebinden bu yıl Sevgililer Günü için 23,9 milyar dolar çıkacak

Perakende sektöründe hareketliliği beraberinde getiren Sevgililer Günü kapsamında bu yıl yapılacak harcamalarda artış yaşanması bekleniyor.

ABD Ulusal Perakendeciler Birliği'nin (NRF) 7 bin 728 kişinin katılımıyla yaptığı anket sonuçları, Amerikalı tüketicilerin yüzde 53'ünün Sevgililer Günü'nü kutlamayı planladığını ortaya koyuyor.

ABD'de Sevgililer Günü kapsamında bu yıl toplam 23,9 milyar dolarlık harcama yapılması bekleniyor.

Amerikalıların geçen yıl 14 Şubat için 21,8 milyar dolarlık harcama yaptığı tahmin ediliyor. Sevgililer Günü'ne özel harcamaların 2020'de 27,4 milyar doları, 2019'da 20,7 milyar doları, 2018'de 19,6 milyar doları ve 2017'de 18,2 milyarı bulduğu kayıtlarda yer alıyor.

Sevgililer Günü'nü kutlayanların kişi başı ortalama harcama tutarının ise bu yıl 175,4 dolara yükselmesi bekleniyor. Bu tutarın geçen yıl 164,8 dolar seviyesinde olduğu biliniyor.

Hediyeler arasında çikolata ve çiçeğin modası hiç geçmiyor
NRF verileri, çikolata ve şeker ürünleri ile çiçek gibi geleneksel Sevgililer Günü hediyelerinin modasının hiç geçmediğini, çikolata, şeker ve çiçeğin en popüler hediyelikler olmayı sürdürdüğünü gösteriyor.

Amerikalı tüketicilerin yüzde 56'sı bu özel günde sevdiklerine çikolata ve şeker ürünleri, yüzde 40'ı tebrik kartı ve yüzde 37'si çiçek hediye etmeyi planlıyor.

Ankete katılanların yaklaşık üçte biri ise (yüzde 31) bu yıl Sevgililer Günü'nü dışarıda bir akşam yemeğiyle kutlamayı planlıyor. Bu oranın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi dönemdeki seviyelerin biraz altında kalsa da geçe yıla kıyasla artış gösterdiği dikkati çekiyor. Sevgililer Günü'nü dışarıda bir akşam yemeğiyle kutlamayı planlayanların oranının geçen yıl yüzde 24 seviyelerinde kaldığı kayıtlarda yer alıyor.

Amerikalıların 14 Şubat için mücevhere 6,2 milyar dolar ayırması bekleniyor
Ankete katılanların neredeyse dörtte biri de (yüzde 22) bu özel günde sevdiklerine mücevher hediye etmeyi planlıyor. Amerikalıların bu yıl 14 Şubat için mücevhere 6,2 milyar dolar, dışarıda akşam yemeğine 4,3 milyar dolar ayırması bekleniyor.

Kovid-19 salgınıyla mücadele önlemlerinin hafiflemesiyle bu yıl sevdiklerine konser veya maç bileti gibi hediyeler vermeyi tercih edenlerin oranının da artacağı tahmin ediliyor.

Sevgililer günü kapsamında sevdiklerine konser veya maç bileti gibi hediyeler vermeyi planlayanların oranının geçen yıl yüzde 32 olduğu, bu yıl ise yüzde 41'e çıktığı dikkati çekiyor.

Çevrim içi alışveriş popülerliğini koruyor
Kovid-19 salgınının etkisiyle çevrim içi alışveriş siteleri, bu yıl da Sevgililer Günü için en popüler alışveriş noktası olmayı sürdürüyor.

Tüketicilerin yüzde 41'i, Sevgililer Günü hediyelerini almak için çevrim içi alışveriş sitelerini tercih edeceğini belirtiyor.

Mağazalardan alışveriş yapmayı planlayanların oranı yüzde 32'yi bulurken, indirimli mağazaları tercih etmeyi düşünenlerin oranı yüzde 28'de, küçük işletmeleri tercih edeceklerin oranı yüzde 18'de ve çiçekçileri tercih edeceklerin oranı da yüzde 17'de kalıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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