Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'nın su seviyesi 180 milyon metreküpe ulaştı

Alınan bilgiye göre, mayıs 2021'de su seviyesi 134 milyon metreküpe inen barajdaki su seviyesi yağışlarla birlikte 46 milyon metreküp artarak 180 milyon metreküpe ulaştı.
İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, gazetecilere, Hatay'ın Amik Ovası'nı besleyen Tahtaköprü Barajı'ndaki su seviyesinin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını, bunun da bölge çiftçisi adına sevindirici olduğunu belirtti.
Tahtaköprü Barajı, 22 türde 6 bin 447 kuşa da ev sahipliği yapıyor.
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