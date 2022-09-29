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Ampute Futbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak

İstanbul'un ev sahipliğinde düzenlenecek 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası yarın başlayacak.
Ampute Futbol Dünya Kupası yarın İstanbul'da başlayacak

Bu yıl 17'ncisi düzenlenecek organizasyonun açılış maçı, Türkiye ile Fransa arasında yarın Ülker Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak.

30 Eylül-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Ampute Futbol Dünya Kupası'nda 24 ülke şampiyon olmak için ter dökecek.

Sporseverler maç biletlerini "passo.com.tr"den ücretsiz alabilecek.

Organizasyonun finaline Nef Stadı ev sahipliği yapacak
Turnuvanın grup maçları 4 Ekim Salı gününe kadar Türkiye Futbol Federasyonu Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Antrenman Tesisleri'nde devam edecek.

Turnuvanın son 16 turu 5 Ekim, çeyrek finali 6 Ekim, yarı finali ise 7 Ekim'de oynanacak. Ampute Futbol Dünya Kupası'nın final müsabakası ise 9 Ekim Pazar günü Nef Stadı'nda yapılacak.

Milli takım, 2 kez Avrupa şampiyonu, 1 kez dünya ikincisi oldu
Ampute Futbol Milli Takımı, son dönemdeki başarılarıyla Dünya Kupası'nın iddialı ekiplerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Ay-yıldızlılar, son iki Avrupa Şampiyonası'nı kazanmayı başardı. 2017'de Türkiye'de ve 2021'de Polonya'da düzenlenen Avrupa şampiyonlarını Türkiye zirvede tamamladı.

Milliler, 2018 yılında Meksika'da gerçekleştirilen son Dünya Kupası'nı ise ikinci sırada bitirmişti.

Öte yandan, milli takımın Dünya Kupası'nda 4 üçüncülüğü (2007, 2010, 2012, 2014), Avrupa Şampiyonası'nda ise 2 ikinciliği (2004, 2008) de bulunuyor.

Milli takım, A Grubu'nda mücadele edecek
Organizasyona takımlar 4'erli 6 grupta başlayacak. Ampute Milli Futbol Takımı, A Grubu'nda Haiti, Fransa ve Liberya ile mücadele edecek.

Grup aşamasını ilk 2 içinde tamamlayacak 12 takım ile en iyi 4 üçüncü adını son 16 turuna yazdıracak.

Organizasyonda gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Türkiye, Haiti, Fransa, Liberya.

B Grubu: Meksika, Japonya, Kolombiya, Almanya.

C Grubu: İngiltere, Arjantin, ABD, Endonezya.

D Grubu Brezilya, İrlanda, İran, Fas.

E Grubu: Polonya, İspanya, Özbekistan, Tanzanya.

F Grubu: Angola, İtalya, Uruguay, Irak.

Ergezen: "Tüm sporseverleri müsabakalarımıza davet ediyoruz"
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ilk kez bu organizasyonun ev sahipliğini üstlendiğini belirtti.

Organizasyonda başarılı olmak istediklerine dikkati çeken Ergezen, "Basamakları tek tek çıkmak ve müzemizde eksik olan tek şey olan dünya kupasını ülkemize getirmek istiyoruz. Sporcularımız, kamplarına devam ediyor. Onları ziyaret ettiğimde sevinçlerine, heyecanlarına ve motivasyonlarına şahit oldum. Başarılı olacaklarına yürekten inanıyorum. Ayrıca tüm sporseverleri müsabakalarımıza davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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