  • BIST 3.567,60
  • Altın 1014.363
  • Dolar 18.5503
  • Euro 18.089
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 10 °C
»

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde

Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası yarı finalinde Özbekistan'ı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Angola ile karşı karşıya gelecek.
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya Kupası'nda finalde

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Türkiye, yarı finalde Özbekistan ile karşılaştı. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada ay-yıldızlılar henüz 43'üncü saniyede Ömer Güleryüz'ün golüyle öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarının hemen başında Özbekistan'ın kurduğu baskıyı kırmayı başaran milliler, Ömer ve Rahmi ile girdiği pozisyonları değerlendiremese de karşılaşmadan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı.

RAKİP ANGOLA

Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakibi ise Angola oldu. Angola, yarı finalin diğer ayağında Haiti'yi 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Türkiye daha önce 2018 Ampute Dünya Kupası'nda Angola ile finalde karşı karşıya gelmiş, penaltı atışları sonrasında rakibine mağlup olmuştu. Türkiye ile Angola, 9 Ekim Pazar günü saat 20.00'de Nef Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

OSMAN ÇAKMAK: ANGOLA'DAN BİR ALACAĞIMIZ VAR

Yarı final müsabakasının ardından Ampute Milli Takım Teknik Direktörü Osman Çakmak, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. 2018 Dünya Kupası finalinde Angola'ya mağlup olduklarını hatırlatan Osman Çakmak, "Yarım kalan bir işimiz var. Onu tamamlayacağız. Biz güzel projeler yaptık. Bugün, bu çocuklar ilk dakikadan son dakikaya kadar çok iyi konsantre oldu. Nef Stadyumu'nda Angola'dan bir alacağımız var. Müzemizde sadece eksik olarak Dünya Kupası var. 85 milyonu, Nef Stadyumu'na ve televizyon başına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde05 Ekim 2022 Çarşamba 21:37
  • Bursaspor'da FIFA depremi! Ceza açıklandı05 Ekim 2022 Çarşamba 15:35
  • Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı!05 Ekim 2022 Çarşamba 13:27
  • Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde yarınki konuğu AEK Larnaca05 Ekim 2022 Çarşamba 09:58
  • Basketbol THY Avrupa Ligi'nde heyecan başlıyor05 Ekim 2022 Çarşamba 09:57
  • Sivasspor, Avrupa kupalarında 25. maçını oynayacak05 Ekim 2022 Çarşamba 09:56
  • Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Monaco'ya konuk olacak05 Ekim 2022 Çarşamba 09:56
  • Şampiyonlar Liginde Inter Barcelona'yı devirdi05 Ekim 2022 Çarşamba 09:01
  • Medipol Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde RFS'ye konuk olacak05 Ekim 2022 Çarşamba 09:00
  • Galatasaray'ın, Türkiye Kupası'nda rakibi belli oldu04 Ekim 2022 Salı 14:44
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti