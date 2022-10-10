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Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya şampiyonu

Ampute Futbol Milli Takımı, 2022 Ampute Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk defa dünya şampiyonu oldu.
Ampute Futbol Milli Takımı, Dünya şampiyonu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Dünya Kupası'nda Ay-yıldızlı ekip, finalde Angola ile karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Milliler, karşılaşmanın 19’uncu dakikasında Ömer Güleryüz ile öne geçerken, 24’üncü dakikada Angola, Adao’nun attığı gol ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1’lik beraberlikle sona erdi. İkinci yarıya baskılı başlayan Ay-yıldızlılar, iyi performansı ile birlikte golleri de buldu. Ay-yıldızlı ekipte; 31’inci ve 43’üncü dakikada Rahmi Özcan, 49’uncu dakikada ise Serkan Dereli’nin attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup etti ve 2022 Ampute Dünya Kupası'nı şampiyon olarak tamamladı. 

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MİLLİ TAKIMA DESTEK

Türkiye'nin Angola ile karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan takip etti. Öte yandan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da mücadeleyi tribünlerden takip etti.

TURNUVANIN 3'ÜNCÜSÜ ÖZBEKİSTAN

Öte yandan 3'üncülük karşılaşmasında Özbekistan ile Haiti karşı karşıya geldi. Nef Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Haiti'yi 4-2 mağlup eden Özbekistan, turnuvayı 3'üncü sırada tamamladı.

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