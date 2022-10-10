Ampute Futbol Milli Takımı, kupasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı

Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası finalinde Angola'yı 4-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez dünya şampiyonu oldu.