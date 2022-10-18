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'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
'Ampute Messi' Barış Telli'nin hayat hikayesi beyaz perdeye aktarılacak
Küçük yaşta geçirdiği trafik kazasında sağ bacağını kaybeden ve "Ampute Messi" olarak anılan milli futbolcu Barış Telli'nin hayat hikayesi "Hayatla Barış" adıyla sinemalarda izleyicilerle buluşacak.
18 Ekim 2022 Salı 10:07
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.