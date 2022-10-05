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Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kupası'nda Son 16 Turu'nda Meksika'yı 5-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-Yıldızlılar, Son 16 Turu'nda Arjantin'i 4-0 mağlup eden Fas'la çeyrek finalde eşleşti.
Ampute Milli Takımı, Dünya Kupası'nda çeyrek finalde

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri 4 No'lu sahada oynanan maçta Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golleri; 11, 23 ve 40'ıncı dakikalarda Ömer Güleryüz, 38'inci dakikada Savaş Kaya ve 49'uncu dakikada Şeyhmus Erdinç attı. 
 

Riva'daki müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TFF Başkan Vekili ve Engelli Federasyonlarından Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Günay, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Müslüm Özmen, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri Ramazan Üçdan ve Talat Papatya, TFF Engelli Futbolu Koordinasyon Kurulu Başkanı Ömer Gürsoy, Dünya Ampute Futbol Federasyonu (WAFF) Başkanı Arif Ümit Uztürk ve TBESF Başkanı Muaz Ergezen tribünden izledi. Maç sonunda Bakan Kasapoğlu ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri, Milliler ile bir araya gelerek başarılarından dolayı kutladı.

ÇEYREK FİNAL YARIN

Dünya Kupası'nda şampiyonluğu hedefleyen Ay-Yıldızlılar, çeyrek finalde yarın TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Fas'la karşılaşacak. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

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