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Ampute Milli Takımı'ndan gazilere ziyaret

İSTANBUL'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncuları, Ankara'da Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören gazilerle bir araya geldi.
Ampute Milli Takımı'ndan gazilere ziyaret

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, teknik heyet ve futbolculara Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Muaz Ergezen de eşlik etti. Teknik Direktör Osman Çakmak ve sporcular, hastane bahçesinde düzenlenen etkinlikte gazilerle bir araya geldi. Teknik Direktör Çakmak, kupayı sağlık çalışanlarına armağan ettiklerini söyledi. Çakmak, "Vatanın birliği için hepimiz bir bedel ödüyoruz. Önce bu vatanın milli beraberliği için canını feda eden aziz şehitlerimizin mekanları cennet olsun. Onların bize emaneti olan evlatlarımıza her zaman sahip çıkıyoruz" dedi. Çakmak, eski adı Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi olan Gaziler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Türkiye Ampute Futbol Takımı'nın kuruluş noktası olduğunu vurgulayarak, "Dün Anıtkabir'deydik bugün de kahraman gazilerimizin yanındayım. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi dünyada ilk iki hastaneden biriydi, bugün dünyada birinci. Ampute Futbol Takımı'nın kuruluş noktası burası. Takımımızda teknik ekip ile beraber 10 kişi burada yetişmiş. 5'i de değişik kulüplerimizden yetişmiş veya Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde forma giyme şansı bulmuş. Bunun mutluluğunu yaşıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi'nde başladım, jübilemi yaptım ve Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon Merkezi ile devamlı içli dışlıyım. Bir gazi olarak milli takım hocası olmamda herkesin çok büyük emeği var. Layıkı ile temsil etmeye çalışıyoruz. Tabi bu işin fragmanı, asıl film geride. Dünyada Ampute Futbolu Türkiye'den sorulur" dedi.

Çakmak'ın konuşmasının ardından futbolcular ve hastanede tedavi gören gaziler birlikte pasta kesti, hep birlikte kupayı kaldırdı. Gaziler, daha sonra oyuncularla fotoğraf çektirdi.

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