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Anadolu Ajansının savaş muhabirliği eğitimi için ön başvurular başlıyor

Anadolu Ajansı (AA) ve Polis Akademisi Başkanlığınca savaş, afet ve olağanüstü hallerde görev yapacak muhabirler yetiştirmek amacıyla düzenlenen "Savaş Muhabirliği Sertifika Programı" ön başvuruları 1-20 Şubat'ta alınacak.
Anadolu Ajansının savaş muhabirliği eğitimi için ön başvurular başlıyor

AA Haber Akademisinin koordinasyonunda, bu yıl Ankara'da gerçekleştirilecek eğitimlerin teorik ve uygulamalı dersleri, AA'nın tecrübeli gazetecileri ile Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) uzmanları tarafından verilecek.

Eğitimler, habercilikten kişisel güvenliğe, savaş hukukundan ilk yardıma, ileri sürüş tekniklerinden suda hayatta kalmaya, kimyasal ve biyolojik saldırılardan olağanüstü durumlarda medya yönetimine kadar 26 ayrı alanda, uzman emniyet mensubu, asker ve diğer kamu görevlileri tarafından sağlanacak.

Eğitime, kronik ve bedensel rahatsızlığı bulunmayan, seyahat engeli ve askerlikle ilişiği olmayan, 40 yaşını aşmamış, gerekli sağlık koşullarını karşıladığına dair sağlık raporuna sahip medya temsilcileri ile iletişim fakültesi ve yüksekokulların radyo-televizyon bölümü mezunları başvurabilecek.

Eğitimin sonunda başarılı olan katılımcılara uluslararası geçerliliğe sahip "Savaş Muhabirliği Sertifikası" verilecek.

Bu yıl düzenlenecek eğitimlere ilişkin takvim ve ücretlendirme, gelen taleplere göre daha sonra duyurulacak.

Türkçe ve İngilizce düzenlenecek savaş muhabirliği eğitimi için 1-20 Şubat'ta alınacak ön başvuruların değerlendirmesi 21-28 Şubat'ta yapılacak. Eğitime katılacaklar 1 Mart'ta ilan edilecek.

Eğitimle ilgili detaylı bilgiye "www.aa.com.tr/tr/haberakademisi" sitesinden ulaşılabiliyor.

Eğitime katılmak isteyenlerin, özgeçmişlerini son başvuru tarihine kadar "haberakademisi@aa.com.tr" adresine e-posta ile iletmeleri gerekiyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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