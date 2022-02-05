Anadolu Efes, ASVEL'i mağlup etti

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 25. hafta maçında Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i 78-72 yendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyondaki 23. karşılaşmasında 12. galibiyetini elde etti. Ligde bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 24. maçta 15. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçın ilk periyodunu 16-15 üstün geçen LDLC ASVEL, Knight'ın etkili performansıyla soyunma odasına da 36-32 önde gitti.

Maçın ikinci yarısına iyi başlayan Anadolu Efes, Simon, Micic, Pleiss ve Larkin'in basketleriyle 27. dakikada 48-40 öne geçti. Lacivert-beyazlı takım, son çeyreğe 54-50 üstün girdi.

Son periyoda iyi başlayan Anadolu Efes, Beaubois, Moerman ve Larkin ile ürettiği sayılarla 34. dakikada farkı 14 sayıya (68-54) çıkardı. LDLC ASVEL, Strazel ve Jones ile farkı kapatmaya çalışırken, Anadolu Efes son dakikaya da 73-68 önde girdi. Kalan sürede de üstünlüğünü sürdüren lacivert-beyazlı takım, salondan 78-72 galip ayrıldı.

"İkinci yarıda savunmadaki sertliğimizi arttırdık, geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık"

Anadolu Efes Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, maçı ikinci yarıdaki performanslarıyla kazandıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın ilk yarısını istedikleri gibi oynayamadıklarını dile getirerek, "Genel olarak kötü bir gece geçirmedik. İlk yarı çok fazla top kaybı yaptık. İkinci yarıda savunmadaki sertliğimizi arttırdık, geçiş hücumlarından sayılar bulduk ve maçı kazandık." değerlendirmesinde bulundu.

Bu sezon maçların kazanılması noktasında takımının savunmada iyi direnç gösterdiğini aktaran Ataman, "Hücum nankördür, savunma ise sana maçı kazandırır. Savunma anlamında takımın göstermiş olduğu gelişim çok önemli. Bu beni sevindiriyor." diye konuştu.

Ergin Ataman, Shane Larkin'in önemli maçlarda çok iyi performans sergilediğini belirterek, "Onun kendini iyi hissetmesi takıma çıta atlatıyor. Bu sezon kazandığımız zor maçlarda müthiş performansları var. Bu akşam da aynısını gösterdi. Yıldız oyuncu. Şu anda da kendisini iyi hissediyor. Ancak üzerinde de yük oluyor. Umarım ters bir durum olmaz çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

Ataman, A Milli Takım'dan davet alan oyuncularını göndereceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"FIBA ile Avrupa Ligi'nin kavgasında maçların aynı tarihlerde oynanıyor olması bir saçmalık. Bu oyuncular için çok büyük risk. Milli takımda herkes oynamak ister. Diğer taraftan baktığımızda Avrupa Ligi'nde çok büyük bir mücadele var. Baktığımızda hem bizim hem de Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları 6 gün içinde 4 maç yapacak. Bu bir saçmalık ve iki senedir de buna bir çözüm bulunamıyor. Bundan da mağdur olan oyuncular oluyor. Biz oyuncularımızı memnuniyetle milli takıma yollayacağız."

LDLC ASVEL Başantrenörü Tj Parker ise maçta bir mücadele ortaya koyduklarını belirterek, "Takımımla gurur duyuyorum. Anadolu Efes ile kafa kafaya oynadık. Ancak yaptığımız 19 top kaybı onlara ikinci şans oldu. Yine de mücadelelerinden dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.