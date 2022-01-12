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Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında yarın deplasmanda İspanya'nın Barcelona takımıyla karşılaşacak.
Anadolu Efes, Barcelona deplasmanında

Barselona kentindeki Blaugrana Spor Salonu'nda yapılacak maç, TSİ 23.00'te başlayacak.

Takımlardaki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle son 2 maçı ertelenen lacivert-beyazlı ekip, 18 karşılaşmada 9'ar galibiyet ve yenilgi yaşadı. Bir maçı ertelenen Barcelona ise 19 müsabakada 15 galibiyet, 4 yenilgi gördü.

Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Barcelona 95-93 kazandı.

Avrupa kupalarında 746. randevu
Anadolu Efes, Barcelona müsabakasıyla Avrupa kupalarındaki 746. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 745 karşılaşmada 424 galibiyet ve 321 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 498. maçını oynayacak. Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda 267 galibiyet elde eden lacivert-beyazlı ekip, 230 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona ile 26. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında daha önce yapılan 25 maçta İspanyol temsilcisi 13, lacivert-beyazlılar ise 12 galibiyet elde etti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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