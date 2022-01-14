Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi

Anadolu Efes Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 21. haftasında İspanya'nın Barcelona ekibine deplasmanda 82-77 yenildi.

Anadolu Efes, bu sezon 10. meeağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.

Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.