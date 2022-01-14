Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Barcelona'ya yenildi

Anadolu Efes, bu sezon 10. meeağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
Anadolu Efes, bu sezon 10. meeağlubiyetini alırken, Barcelona ise 16. galibiyetini elde etti.
Bu arada, Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, üçüncü çeyreğin bitimine 7 dakika 27 saniye kala çift teknik faul alarak oyundan ihraç edildi.
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