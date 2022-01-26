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Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk olacak

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 23. haftasında yarın Rusya ekibi Zenit'e konuk olacak.
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde Zenit'e konuk olacak

Saint-Petersburg kentindeki Sibur Arena'da oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 20 karşılaşmada 10'ar galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Üç müsabakası tehir edilen Zenit ise oynadığı 19 müsabakanın 12'sini kazandı, 7'sinden mağlup ayrıldı.

Avrupa Ligi'nin 8. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Zenit, 90-79 kazanmıştı.

THY Avrupa Ligi'nde 500. randevu
Anadolu Efes, Zenit müsabakasıyla THY Avrupa Ligi'nde 500. maçını oynayacak.

Lacivert-beyazlı takım, 2001-2002 sezonundan itibaren katıldığı Avrupa basketbolunun en büyük organizasyonunda oynadığı 499 karşılaşmada 268 galibiyet elde etti, 231 kez rakiplerine mağlup oldu.

Anadolu Efes, Avrupa kupalarında ise 748. maçına çıkacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa kupalarında oynadığı 747 müsabakada 425 galibiyet ve 322 yenilgi yaşadı.

İki takım, Avrupa Ligi'nde 5. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların 3'ünü Zenit, 1'ini ise Anadolu Efes kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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