  • BIST 1.999,39
  • Altın 779.63223
  • Dolar 13.5518
  • Euro 15.3208
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 2 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya 3 °C
»

Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC ASVEL

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında yarın Fransa temsilcisi LDLC ASVEL'i ağırlayacak.
Anadolu Efes'in THY Avrupa Ligi'ndeki konuğu LDLC ASVEL

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iki maçı ertelenen Anadolu Efes, organizasyonda çıktığı 22 karşılaşmada 11'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı. Bir müsabakası tehir edilen LDLC ASVEL ise oynadığı 23 müsabakanın 9'unu kazandı, 14'ünden mağlup ayrıldı.

İki takım arasında Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Fransa'da oynanan karşılaşmayı LDLC ASVEL 75-73 kazanmıştı.

Avrupa kupalarında 750. randevu
Anadolu Efes, LDLC ASVEL müsabakasıyla Avrupa kupalarında ise 750. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında oynadığı 749 karşılaşmada 426 galibiyet ve 323 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde ise 502. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonunda çıktığı 501 karşılaşmada 269 galibiyet elde etti, 232 kez rakiplerine mağlup oldu.

İki takım, Avrupa Ligi'nde ise 8. kez karşı karşıya gelecek. Bu müsabakaların 6'sını Anadolu Efes, 1'ini ise LDLC ASVEL kazandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gedson Fernandes, İstanbul'a geldi03 Şubat 2022 Perşembe 09:19
  • Beşiktaş, Gedson Fernandes'i borsaya bildirdi03 Şubat 2022 Perşembe 09:18
  • Gedson Fernandes, Rizespor'da02 Şubat 2022 Çarşamba 18:58
  • Gomis resmen Galatasaray'da!02 Şubat 2022 Çarşamba 15:35
  • Barcelona, Aubameyang'ı kadrosuna kattı02 Şubat 2022 Çarşamba 14:40
  • Aubameyang, Barcelona'da02 Şubat 2022 Çarşamba 14:31
  • Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Pulgar transferini açıkladı02 Şubat 2022 Çarşamba 13:38
  • Ozan Tufan Fenerbahçe'ye geri dönüyor02 Şubat 2022 Çarşamba 12:36
  • Tahir Kıran'dan Gedson Fernandes açıklaması!02 Şubat 2022 Çarşamba 11:46
  • Galatasaray'da Burak Elmas talimatı verdi: Yıldız oyuncu kadro dışı bırakıldı02 Şubat 2022 Çarşamba 10:41
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti