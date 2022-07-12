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Anadolu Efes'te ABD'li oyuncu Singleton ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Chris Singleton ile yollar ayrıldı.
Anadolu Efes'te ABD'li oyuncu Singleton ile yollar ayrıldı

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nda ABD'li oyuncu Chris Singleton ile yollar ayrıldı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "3 sezondur kulübümüzün formasını terleten, 'BackToBack' yapan tarihi kadroda yer alan, kulübümüzde pek çok kupa kazanan Singleton'a formamız altında verdiği mücadele ve katkılarından dolayı teşekkür eder, spor hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

2019'da Barcelona'dan Anadolu Efes'e transfer olan 32 yaşındaki uzun forvet, lacivert-beyazlı formayla 2 THY Avrupa Ligi ve birer Basketbol Süper Ligi ile Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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