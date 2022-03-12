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Anadolu Otoyolu ve D-100'ün Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde

Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu kesiminden geçişleri durdurulan kamyon ve tırların kar yağışının etkisini yitirmesiyle güzergahı kullanmasına izin veriliyor.
Anadolu Otoyolu ve D-100'ün Bolu kesiminde ulaşım normal seyrinde

Bölgede dün öğleden sonra etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikametinde Dörtdivan Dinlenme Tesisleri'nde, Ankara istikametinde ise Düzce Kaynaşlı'da bekletilen tır ve kamyonlar, kar yağışının etkisini yitirmesiyle yollarına devam etmeye başladı.

Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı bölgede, gece saatlerine kadar dinlenme tesislerinde bekletilen araçların güzergahta kontrollü geçişi sağlanıyor.

Kar yağışının sabah saatlerinde dinmesiyle bölgede ulaşım normal seyrinde ilerliyor.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler çevresinde yaşanan yoğun tipi ve kar yağışı sebebiyle Dörtdivan ilçemizde ve Kaynaşlı'da tutulan tır ve kamyonların geçişlerine kontrollü olarak izin verilmeye başlandı. Sonraki süreçte trafik, hava ve yol şartlarına göre yönlendirilecektir." ifadelerine yer verdi.

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