Anadolu Otoyolu'nda minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Dursun Çetinkaya idaresindeki 34 DL 2371 plakalı minibüs, Anadolu Otoyolu İstanbul istikameti Gölyaka gişeleri mevkisinde aynı yönde seyir halinde olan Celal Yaman yönetimindeki 34 BC 4203 plakalı otomobile çarptı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobilde yolcu olarak bulunan Emine ve Kamile Yaman araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaralıları bulundukları yerden çıkardı.
Yaralılar ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Emine Yaman'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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