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Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde yaklaşık 30 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Anadolu Otoyolu'nda zincirleme kaza nedeniyle İstanbul yönü ulaşıma kapandı

Otoyolun İstanbul istikametinde Gölyaka gişeleri mevkisindeki yaklaşık 5 kilometrelik alanda aralarında otobüs ve tırların da olduğu yaklaşık 30 araç kazaya karıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Farklı noktalarda gerçekleşen zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Yaralılar, ekiplerin müdahalesiyle çevredeki hastanelere kaldırılıyor.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikameti ulaşıma kapandı, yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, kaza yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Öte yandan Gümüşova rampaları mevkisinde de iki otobüs bariyerlere çarptı.

Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor, bölgede kar tipi şeklinde yağmaya devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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