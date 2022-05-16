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Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde viyadük bakım çalışması başlatıldı

Viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikametinde ulaşım 20 Haziran'a kadar D-100 kara yolundan sağlanacak.
Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde viyadük bakım çalışması başlatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Abant-Kaynaşlı kavşaklarında bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacağından İstanbul istikameti 20 Haziran'a kadar araç trafiğine kapatıldı.

Karayolları ekiplerince, ağır geçen kış şartlarının ardından otoyolun Bolu Dağı geçişi Abant-Kaynaşlı kavşaklarındaki viyadüklerde genleşme derzi değişimi yapılacak.

Ekipler tarafından sabah saatleri itibarıyla hazırlıklar yapıldı ve alınan önlemlerin ardından otoyolun İstanbul istikametinde 20 Haziran'a kadar sürecek çalışma başladı.

Otoyolun yaklaşık 23 kilometrelik kesiminin ulaşıma kapanması nedeniyle İstanbul yönüne gidecek araçlar, Abant kavşağından D-100 kara yoluna aktarılacak. Bu araçların Kaynaşlı kavşağından yeniden otoyola katılımları sağlanacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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